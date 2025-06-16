СВР заявила, что Украина хочет инсценировать атаку торпеды РФ на корабль США

Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации заявила, что Украина хочет инсценировать атаку российской торпеды на корабль ВМС США. Заявление службы передает РИА Новости.

Украина совместно с Великобританией готовит провокации в акватории Балтийского моря. «Один из сценариев предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США», — заявила СВР.

Торпеды советского или российского производства, по ее сведениям, украинская сторона уже получила от Лондона.

Согласно плану, утверждает разведка, часть из этих торпед взорвется на безопасном расстоянии от корабля США, а одна из них не сработает и будет представлена в качестве доказательства «злонамеренной активности» России.

Исполнение замысла Украина готова взять на себя, добавили там.

В апреле директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Лондон может пойти на провокации на территории любого государства.

Ранее СВР заявила, что сербский военпром «пытается выстрелить России в спину».