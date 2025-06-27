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Российские войска нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС РФ ударили «Кинжалами» и дронами по аэродромам и объектам ВПК
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские вооруженные силы нанесли масштабный удар высокоточным оружием по ключевым военным объектам Украины. Согласно заявлению Минобороны РФ, в ночь на 27 июня были задействованы современные гиперзвуковые ракетные комплексы «Кинжал» и ударные беспилотные летательные аппараты.

Основной целью удара стала инфраструктура одного из украинских военных аэродромов. В период с 21 по 27 июня российские войска провели серию из шести точных ударов по стратегически важным объектам противника. В результате атак были поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, ключевые объекты топливно-энергетического сектора и портовой инфраструктуры, обеспечивающие потребности ВСУ.

Также под удар попали радиолокационные станции системы противовоздушной обороны, склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, производственные цеха по сборке беспилотников, места их хранения и запуска, а также пункты временного размещения украинских военных формирований и иностранных наемников.

До этого телеканал «Царьград» сообщил, что минувшей ночью Вооруженные силы России ударили по объектам на Украине с помощью сотен беспилотников «Герань» и множества гиперзвуковых ракет «Кинжал», был поражен объект НАТО в Хмельницкой области.

Ранее ВС РФ взяли под контроль одно из наиболее перспективных месторождений лития.

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