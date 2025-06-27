В Минобороны РФ сообщили об уничтожении беспилотников над двумя российскими регионами

МО: уничтожено пять беспилотников над Брянской областью и один над Курской

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников над Брянской областью и один над Курской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что атаки дронов были отражены с 8:00 до 9:00 мск.

«Уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Брянской области, один – над территорией Курской области», — сказано в сообщении.

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 39 украинских беспилотников. По информации ведомства, больше всего дронов было зафиксировано над Ростовской областью — 19 штук. Еще 13 беспилотников сбили над Волгоградской областью, четыре — в районе Крыма. Также по одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее при падении обломков дрона в Курской области загорелись три хозпостройки.