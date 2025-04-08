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Украинский пленный рассказал о приказе командования в отношении раненых

Пленный Пасынок: отступающим из Суджи приказали бросить раненых
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Evgeniy Maloletka/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Суджи в Курской области получили приказ бросить раненых и самостоятельно выйти в соседнее село. Об этом рассказал на допросе пленный украинский военный Олег Пасынок, пишет ТАСС.

«Я лично раненых нес. Сказали оставить раненых. Поступил приказ от [командира с позывным] «Албан», чтобы оставили раненых», — поделился деталями Пасынок.

По его словам, когда они отступали из Суджи, их группе приказали направиться к железной дороге. Однако в назначенное место машина для эвакуации бойцов не приехала. Военные связались с командованием по рации, и им сказали, что для эвакуации необходимо самостоятельно дойти до соседнего населенного пункта — Замостье, оставив раненых. Тем не менее, в Замостье их также не подобрали.

До этого пленный Руслан Мелещенко охарактеризовал ситуацию в ВСУ как «бардак, брехня, воровство». По его словам, моральное состояние солдат украинской армии оставляет желать лучшего.

Мелещенко отметил, что мужчины при мобилизации не проходят никакой комиссии и учебной подготовки. Боец подчеркнул, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, из-за чего в рядах украинской армии много раненых и попавших в плен.

Ранее украинский военнопленный рассказал о мобилизации мужчин старше 50 лет.

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