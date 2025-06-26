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Встреча Зеленского с Трампом не оправдала ожиданий Киева

NetEase: встреча Зеленского с Трампом не оправдала ожиданий Украины
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UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/Reuters

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге не оправдала ожиданий Украины. Об этом пишет издание NetEase.

«Приезд Трампа (на саммит НАТО. – «Газета.Ru») должен был стать благословением, но оказался больше похож на «допрос». Зеленский боролся не за «определенную помощь», а за «возможное ожидание». Для России это, несомненно, стратегическая победа: она использует промедление и потребление, чтобы лишить Украину поддержки Запада», — говорится в сообщении.

Саммит НАТО прошел 24-25 июня. Его главной темой стал вопрос увеличения расходов на оборону членов альянса. Среди основных задач встречи — побудить страны, входящие в блок, увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП, из которых 3,5% будут направлены на прямое военное финансирование и 1,5% — на вспомогательное финансирование.

Ранее в США рассказали, как лидеры стран НАТО унижались перед Трампом.

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