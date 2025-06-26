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МИД России предупредил о наказании причастных к атаке ВСУ на китайских журналистов

Захарова: виновных в посягательстве на жизнь журналистов из КНР накажут
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Причастные к атаке на китайских журналистов в Курской области будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает пресс-служба министерства.

«Виновные в посягательстве на жизнь китайских журналистов будут установлены и понесут заслуженное неотвратимое наказание», — сказала она.

Дипломат отметила, что в результате атаки пострадал Лу Юйгуан, аккредитованный при МИД России шеф-корреспондент московского бюро телеканала китайского телеканала Phoenix.

Также она заявила, что РФ призывает все ответственные правительства стран осудить этот удар и другие злодеяния Украины и возвысить голос против атак на мирных граждан.

Незадолго до этого Лу Юйгуан, который 26 июня был ранен в ходе удара ВСУ, заявил, что китайские журналисты следят за событиями в Курской области. Он отметил, что западных журналистов с их репортажами о событиях в Курской области «не видно».

26 июня Лу Юйгуан, работающий корреспондентом китайского телеканала Phoenix, готовил репортаж о мирных жителях в Курской области. 63-летний журналист прибыл в поселок Коренево в Курской области для работы. В четверг в результате удара дрона ВСУ он получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

Ранее российские журналисты пострадали при атаке ВСУ в ДНР.

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Атаки на Курскую область
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