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Украинский пленный рассказал, как попал в ВСУ после задержания за наркотики

Пленный солдат ВСУ Карпиец рассказал, что пошел на фронт, чтобы избежать тюрьмы
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Павел Лисицын/РИА Новости

Военнопленный украинской армии Андрей Карпиец сообщил, что оказался на службе в ВСУ после того, как его задержали за попытку сбыта наркотиков. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на видео, предоставленное Минобороны РФ.

По его словам, после задержания полицией его доставили в участок, а затем отвели к прокурору. Там, как утверждает Карпиец, ему предложили выбор — тюремный срок, крупный штраф в размере $6 тыс. или служба в армии. Он также отметил, что такие схемы, по его мнению, отработаны и используются регулярно.

Оказавшись на фронте, Карпиец попал в плен вместе с сослуживцем. Как он рассказал, после появления беспилотника они спрятались в подвал, куда позже были сброшены гранаты. Он заявил, что попытался сдаться, и когда выходил из укрытия, его задержали. Один из его товарищей якобы отказался сдаваться и бросил гранату, после чего по подвалу снова открыли огонь. Этот военнослужащий, по словам Карпийца, не выжил.

Карпиец также заявил, что условия содержания в плену оказались лучше, чем он ожидал, и призвал других солдат ВСУ сдаваться. Он сообщил, что получает питание и медицинскую помощь, и поблагодарил свою семью, отметив, что с ним все в порядке.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

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