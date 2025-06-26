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Жители Брянска сообщили о пожаре после работы ПВО

«Осторожно, новости»: в Брянске сообщили о пожаре после работы ПВО

Жители Брянска сообщили, что после работы систем противовоздушной обороны (ПВО) возник пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«По словам очевидцев, после громких звуков около часа назад начался пожар в Фокинском районе Брянска», — говорится в публикации.

Официальной информации на момент публикации материала не было. По сообщениям местных жителей на место возгорания выдвинулись пожарные бригады. При этом МЧС России по области «Осторожно, новости» заявило, что никаких сообщений не поступало.

Как сообщил Telegram-канал Mash, обломки сбитого украинского беспилотника упали на Московском проспекте в Фокинском районе, после этого начался пожар. Официального комментария не было.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял, что все украинские дроны, которые пытаются в последние полтора-два месяца атаковать регион, сбиваются силами российской ПВО. Глава региона подчеркнул, что Минобороны РФ значительно усилило свою группировку. В результате вражеские беспилотные аппараты не в состоянии наносить удары по территории области, поскольку силы противовоздушной обороны их сбивают.

Ранее ВСУ атаковали администрацию и МФЦ в поселке в ЛНР.

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