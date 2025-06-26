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США планируют выделить $60 млрд на развитие ядерной триады

Пентагон: США планируют потратить $60 млрд на развитие ядерной триады
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Andrew Harnik/AP

Минобороны США заявило о планах выделить около $60 млрд на развитие и поддержку всех компонентов ядерной триады в 2026 году, передает РИА Новости.

« ... бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады», — заявили в ведомстве.

25 июня президент США Дональд Трамп сравнил американские удары по иранским ядерным объектам со сбросом атомных бомб на Хиросиму и Нагасаки, который «положил конец» Второй мировой войне.

В свою очередь, генсек японского кабмина Есимаса Хаяси сообщил, что заявление Трампа в Токио услышали.

Хаяси подчеркнул, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки привели к «заболеваниям, вызвавшим непередаваемые человеческие страдания, и заслуживающей сожаления гуманитарной ситуации». Он призвал международное сообщество активнее работать для достижения мира без ядерного оружия и не допустить повторения трагедии.

Ранее Песков напомнил, кто применил ядерное оружие в Хиросиме и Нагасаки.

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