В Пентагоне высказались об атаке на ядерные объекты Ирана

Оценка ущерба ядерным объектам Ирана после атаки США займет недели или месяцы. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет, передает РИА Новости.

«Если хотите узнать, что происходит в Фордо, лучше пойдите туда с большой лопатой. <...> Все, кто понимает разрушительную силу оружия, признают его опустошительный эффект», — сказал он.

В ночь на 22 июня американский президент Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. Главной целью стал Фордо — завод по обогащению урана. Его зал с центрифугами прикрыт стометровой скалой и слоем железобетона, что делало его практически неуязвимым для бомбардировок.

Поразить объект могли только американские противобункерные бомбы. По данным СМИ, бомбардировщики B-2 сбросили на Фордо такие снаряды. Кроме того, подводные лодки нанесли удары крылатыми ракетами Tomahawk по ядерным объектам в Исфахане и Натанзе.

Трамп заявил, что ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». При этом в Иране утверждают, что завод Фордо получил лишь частичные повреждения.

Ранее в Кремле заявили, что Иран не уведомлял Россию о планах нанести удары по базам США.