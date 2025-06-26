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Глава ЛНР сообщил об атаке дронов ВСУ на администрацию Троицкого округа

Пасечник: 15 беспилотников ВСУ атаковали администрацию Троицкого округа в ЛНР
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Inna Varenytsia/Reuters

Несколько беспилотников украинской армии атаковали здание администрации Троицкого муниципального округа в Луганской народной республике (ЛНР) днем 26 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Сегодня в 14:25, в разгар рабочего дня, не менее 15 вражеских беспилотников совершили массированный удар по зданию администрации Троицкого муниципального округа. В здании начался пожар», — написал Пасечник.

По его словам, около 30 чиновников были эвакуированы. Пострадал один человек.

В ночь на 26 июня силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 50 украинских беспилотников над российскими регионами. По информации Минобороны, больше всего дронов было сбито над Курской областью — 23.

В Ростовской области средства ПВО ликвидировали 11 летательных аппаратов. Над Брянской областью зафиксировали шесть сбитых дронов, по три — в Белгородской области и Московском регионе. Из них два направлялись в сторону столицы.

Также по два беспилотника были уничтожены над Крымом, еще по одному — в Мордовии и Калужской области.

Ранее сообщалось, что в Брянске во время атаки дронов ВСУ пострадало несколько человек.

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