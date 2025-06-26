В Брянске во время атаки дронов ВСУ пострадало несколько человек

Богомаз: трое пострадали при ударе беспилотников по Брянску, среди них ребенок

В Брянске в результате удара беспилотников пострадали трое мирных жителей, включая одного ребенка. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказали необходимую помощь. На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Уточняется информация о повреждениях.

Губернатор региона призвал жителей соблюдать меры безопасности и отметил, что все пострадавшие получат поддержку и помощь. По его словам, украинские силы продолжают попытки нанести удары по инфраструктуре области и подвергают риску мирных граждан.

Утром Богомаз заявлял, что все украинские дроны, которые пытаются в последние полтора-два месяца атаковать регион, сбиваются силами российской ПВО.

Он подчеркнул, что Минобороны РФ значительно усилило свою группировку. В результате вражеские БПЛА не в состоянии наносить удары по территории области, поскольку силы ПВО их сбивают.

Ранее Путин заявил, что Россия «не опаздывает» в сфере применения беспилотников.