На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

«Иди и смотри»: ВС России продолжили наступление в Сумской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на территории Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Полностью зачищены от врага Водолаги. Наступление продолжается», — сказал источник.

По данным канала, российские войска уже вошли на территорию населенного пункта Яблоновка, где ведутся бои. До города Сумы ВС России осталось пройти около 20 километров, отметили журналисты.

7 июня бывший спикер генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что за неделю подразделения Вооруженных сил России активно продвинулись в Сумской области. По его словам, если произойдет прорыв фортификаций, это может указывать либо на плохую работу областной военной администрации, либо на то, что российские войска имеют преимущество в ресурсах.

9 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Нардеп назвала подобную ситуацию «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами