Стало известно о продвижении российских войск в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступление на территории Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источник.

«Полностью зачищены от врага Водолаги. Наступление продолжается», — сказал источник.

По данным канала, российские войска уже вошли на территорию населенного пункта Яблоновка, где ведутся бои. До города Сумы ВС России осталось пройти около 20 километров, отметили журналисты.

7 июня бывший спикер генерального штаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что за неделю подразделения Вооруженных сил России активно продвинулись в Сумской области. По его словам, если произойдет прорыв фортификаций, это может указывать либо на плохую работу областной военной администрации, либо на то, что российские войска имеют преимущество в ресурсах.

9 июня депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что стремительное отступление украинских военных в Сумской области связано с попыткой командования Вооруженных сил Украины и местных властей скрыть плохую подготовку к обороне. Нардеп назвала подобную ситуацию «циничной схемой» чиновников и генералов.

Ранее в Сумской области пять украинцев отказались от эвакуации из страха попасть в ВСУ.