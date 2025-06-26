Устраивавший «сафари» на российских военных депутат Кухарь поражен дроном

Партизаны атаковали дом депутата Харьковской областной рады Александра Кухаря с помощью беспилотника, организовавшего «дронное сафари» на бойцов Вооруженных сил России. Об этом сообщает Telegram-канал «Отряд Ковпака» со ссылкой на украинские СМИ.

В публикации говорится, что мужчину отправили в реанимацию.

«Его (депутата. — прим. ред.) не спасли ни куча охранников, ни депутатская неприкосновенность. Долгие годы он занимался коррупционной деятельностью, отжимал чужие бизнесы, а на неправедно нажитые деньги покупал недвижимость и автомобили, ездил на курорты за границу. Но всему приходит конец», — говорится в сообщении.

Авторы канала отметили, что инцидент показывает, что никто из тех, кто организовал атаки против России в зоне спецоперации, «не уйдет от возмездия».

Этим утром координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщал, что у Харьковской области российские военные нанесли удары по складам с горюче-смазочными материалами, командным пунктам территориальной обороны и позициям украинской противовоздушной обороны.

По его словам, всего было зафиксировано пять ударов по различным военным объектам на территории региона.

Ранее МО РФ показало, как украинский солдат не смог сбить российский дрон.