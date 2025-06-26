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ВС России поразили пункт временной дислокации ВСУ в ДНР

ВС РФ поразили пункт временной дислокации ВСУ у Новоэкономического в ДНР

Российские войска при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Герань-2» поразили пункт временной дислокации подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Новоэкономическое в Донецкой народной республике (ДНР). Видео опубликовало министерство обороны РФ в Telegram-канале.

«Расчеты БПЛА «Герань-2» разносят пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Новоэкономическое в ДНР», — говорится в публикации.

До этого Минобороны сообщило о взятии под контроль сразу двух населенных пунктов в ДНР, одним из которых стало село Шевченко. Кроме того, бойцы группировки «Центр» продвинулись вглубь украинской обороны и заняли Новосергеевку.

Утром 26 июня стало известно об ударах по позициям ВСУ при помощи авиабомб ФАБ. Первый был произведен в Днепропетровской области, еще два — в ДНР.

Ранее военный эксперт назвал два условия обвала фронта ВСУ.й

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