ВСУ начали массированный обстрел Каменки-Днепровской

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут массовый артиллерийский обстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию муниципального округа.

«Вооруженные формирования Украины открыли хаотичный огонь из артиллерии по Каменке-Днепровской. На текущий момент зафиксировано не менее шести прилетов», — говорится в сообщении.

По данным агентства, обстрел продолжается. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

До этого координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщал, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система ПВО и радиолокационные посты.

26 июня в Минобороны сообщили, что в районе Червоной Звезды, Камышевахи, Воскресенки и Сладкого (Запорожская область) украинская армия потеряла более 200 бойцов, две бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Ранее россиянин подорвался на мине при попытке посмотреть состояние Суджи.