В подполье рассказали об одном изменении на Украине

На Украине участились антиправительственные выступления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского подполья.

По его словам, за последнюю неделю в республике состоялись две крупные акции. Во время одной из них митинговали против Национального агентства по розыску и менеджменту активов.

Источник агентства считает, что факт проведения акций является «большим успехом для подполья и для страны».

Он подчеркнул, что для команды президента Украины Владимира Зеленского митинги должны стать сигналом о том, что «от него отказались не только партнеры за границей, но и население страны».

До этого французская газета Le Monde писала, что поддержка Украины со стороны стран Европы ослабевает, в Евросоюзе все менее заинтересованы в помощи Киеву.

Отмечается, что главы европейских государств «хотят подтвердить свою приверженность Киеву», однако, пишет газета, после трех лет конфликта на Украине снижение поддержки со стороны ЕС становится очевидным.

Кроме того, говорится в материале, в Европе проявляют «меньше гостеприимства по отношению к украинским товарам и гражданам».

Ранее сообщалось, что Евросоюз пытается убедить Трампа продолжать поддерживать Украину.