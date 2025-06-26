Вооруженные силы Украины предприняли за последние сутки три попытки вернуть утраченные позиции в районах населенных пунктов Зеленая Долина и Колодези в Донецкой народной республике, однако все атаки были отражены. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские подразделения не только удержали свои позиции, но и перешли в наступление. С помощью авиации и артиллерии они продвинулись в лесополосу возле Зеленой Долины, уничтожив два опорных пункта противника. Как утверждает эксперт, в результате удара мог быть ликвидирован целый взводу украинских военных.

Командир группы штурмовиков 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пчёла» рассказывал, что украинская армия из-за отсутствия живой силы избегает стрелковых боев и применяет беспилотные летательные аппараты.

Он отметил, что село Запорожье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным его бойцами за месяц. Его взятие не представляло особой сложности.

Ранее стало известно, что напуганные бойцы ВСУ в Сумах ищут совета у ясновидящих.