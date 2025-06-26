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Командир российских штурмовиков рассказал об отсутствии живой силы у ВСУ

РИА Новости: ВСУ не вступают в ближний бой из-за отсутствия живой силы
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Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/Reuters

Украинская армия из-за отсутствия живой силы избегает стрелковых боев и применяет беспилотные летательные аппараты. Об этом РИА Новости сообщил командир группы штурмовиков 36-й мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным «Пчёла».

Он отметил, что село Запорожье стало уже четвертым населенным пунктом, освобожденным его бойцами за месяц. Его взятие не представляло особой сложности.

«Пчёла» подчеркнул, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в прямые боестолкновения не вступают, предпочитают бежать или сдаваться. Живой силы у них осталось очень мало. Поэтому украинцы, в основном, используют беспилотники.

24 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что ВСУ стягивают к Сумам новобранцев. По его словам, перебрасываемые к Сумам подразделения состоят из малообученных бойцов.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.

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