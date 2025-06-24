Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что ВСУ стягивают к Сумам новобранцев. Его слова передает ТАСС.

По словам депутата, стягиваемые к Сумам подразделения состоят из малообученных бойцов.

«Те подразделения, которые сегодня прошли минимальное обучение, — те граждане Украины, которых выловили на улицах, и те, которых вернули силой из-за границы», — описал Водолацкий ситуацию под Сумами.

До этого пленный ВСУ Александр Юр рассказал, что командиры Вооруженных сил Украины бросили группу мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в Донецкой народной республике, заявив новобранцам, что это всего лишь тренировка.

По его словам, командование отправило 20 человек под видом учебного слаживания в село, которое было под контролем русских войск. Мобилизованные об этом не знали.

Группа должна была осмотреть дома и провести зачистку населенного пункта. В ходе выполнения задачи Юр был ранен и взят в плен российскими военнослужащими. О судьбе сослуживцев пленный не знает.

Ранее солдат ВСУ заявил, что сдался в плен из-за своего русского происхождения.