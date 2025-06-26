Атакующий Москву БПЛА уничтожен средствами ПВО

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем Telegram-канале о ликвидации атаковавшего столицу беспилотника средствами противовоздушной обороны (ПВО).

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дрона.

До этого в Ростовской области произошло по меньшей мере пять взрывов. По словам местных жителей, они прозвучали над Таганрогом и селами Лакедемоновка и Самбек. Очевидцы видели вспышки в небе и слышали звук от пролета дронов. Как уточняет Telegram-канал SHOT, беспилотники летели со стороны поселка Матвеев Курган.

Накануне в результате атаки беспилотных летательных аппаратов в Таганроге получили повреждения две жилых многоэтажки и лицей №28, а в Азове пострадало здание промышленного предприятия. Как рассказал исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь, части беспилотников в Таганроге повредили линию электропередачи на улице Попова, а у двух жилых многоэтажек в переулке Трудовых Резервов и у учебного заведения были разбиты окна.

Ранее в Госдуме призвали ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.