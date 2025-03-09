В Германии могут отказаться от покупки истребителей F-35A из-за «аварийной кнопки»

Германия может отказаться от приобретения 35 американских истребителей F-35A на сумму €8,3 млрд, если в них будет встроен дистанционный «аварийный выключатель». Об этом заявил экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, пишет Bild.

«Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора», — сказал он.

По информации Bild, Вашингтон дистанционно отключил на уже поставленных Киеву реактивных системах залпового огня HIMARS возможность обнаружения и захвата цели.

В начале марта Financial Times и целый ряд других западных изданий написали о том, что Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные якобы перестанут и британцы. На Украине это отрицали и говорили, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями.

По данным Fox News, Вашингтон продолжает делиться с Киевом секретными данными для оборонительных операций. А ЦРУ и ФБР прекратили передавать разведывательную информацию, которая нужна для организации наступления.

Ранее в Германии пожаловались на пустые арсеналы из-за Украины.