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В Днепре прогремели взрывы

Депутат Бужанский: в городе Днепре прогремела серия взрывов
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

Около пяти взрывов произошли в городе Днепре на юго-востоке Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Максим Бужанский в своем Telegram-канале.

«Взрывы в Днепре. Штук пять, если не шесть», — заявил он.

На данный момент в восьми областях Украины, включая Днепропетровскую, действует воздушная тревога.

В ночь на 24 июня в Харькове прогремело несколько взрывов. В Харькове звучит сирена воздушной тревоги, население просят пройти в укрытия. В нескольких городских районах раздалось, по меньшей мере, три взрыва.

23 июня издание «Страна.ua» писало, что в Одессе на юге Украины произошел взрыв на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военкор рассказал об одном из самых мощных ударов по Киеву.

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