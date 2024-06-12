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Отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану

МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану

Отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«За несколько часов до захода в порт столицы Кубы разнородная тактическая корабельная ударная группа... завершила учение по применению высокоточного ракетного оружия», — сообщили в Минобороны.

В состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер».

До этого сообщалось, что российская разнородная тактическая группа, которыми ранее в Атлантике отрабатывалось применение высокоточного ракетного оружия, с 12 по 17 июня прибудет в порт Гаваны с официальным визитом. Российские моряки планируют встретиться с командованием ВМФ Кубы и губернатором Гаваны, посетить исторические и культурные места.

Ранее военный эксперт раскрыл смысл учений РФ у Карибских островов.

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