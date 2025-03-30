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Британия намерена приобрести истребители F-35 у США, несмотря на риск их деактивации

Times: Лондон закупит истребители F-35 у США, несмотря на угрозу их деактивации
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Нина Падалко/РИА Новости

Лондон приобретет у Вашингтона партию истребителей F-35, невзирая на то, что Соединенные Штаты при определенных обстоятельствах могут деактивировать их. Об этом, ссылаясь на военный источник, сообщает британская газета Times.

По сведениям собеседника издания, Великобритания планирует осуществить многомиллиардную сделку по закупке F-35 вопреки предупреждениям стран Европы о том, что президент США Дональд Трамп может вывести истребители из строя.

Лондон закупит американские самолеты вместо европейских Eurofighter Typhoon, на приобретении которых настаивал один из крупнейших британских профсоюзов Unite, мотивируя это тем, что Вашингтон может в определенной ситуации деактивировать F-35.

Times отмечает, что приобретение F-35 позволит Британии интегрировать в свою авиацию ядерные бомбы производства США.

27 марта британское издание Financial Times сообщило, что некоторые союзники США могут пересмотреть свою зависимость от американских поставок вооружений на фоне политики Трампа по отношению к НАТО.

Ранее Португалия отказалась от замены своих истребителей на американские F-35.

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