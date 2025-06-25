Иностранные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) все чаще умирают при странных обстоятельствах. Об этом пишет aif.ru.

Издание пишет, что наемник из Грузии Вано Надирадзе умер из-за сердечного приступа, однако он мог на самом деле быть ликвидирован. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что причиной его смерти могли стать «внутренние разборки». Также отмечается, что командира подразделения «Тбилиси» отпустили после убийства соратника. Тело его жертвы было найдено на поле боя. Военные эксперты отметили, что гибель была инсценирована.

25 июня стало известно, что потери ВСУ в Сумской области составили более 30 человек, в числе которых британские наемники. Также при помощи FPV-дронов были поражены пункты связи, скрытые в лесополосах. В результате связь нескольких подразделений ВСУ была полностью нарушена.

Ранее стало известно о бегстве наемников ВСУ на границе с ДНР из-за российских обстрелов.