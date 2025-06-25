Российские военные ликвидировали более 30 солдат элитного «британского» взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным бойцов армии РФ, за минувшие сутки украинцы предприняли две контратаки в направлении села Локня. Для нападения были задействованы около 50 военных из элитной 156-й бригады и до четырех единиц техники.

Сопротивление противнику оказали российские десантники, окружившие бойцов ВСУ. После они передали точные координаты операторам БПЛА, которые нанесли удары по местам скопления живой силы и технике противника.

Потери ВСУ составили более 30 человек, в числе которых британские наемники. Также при помощи FPV-дронов были поражены пункты связи, скрытые в лесополосах. В результате связь нескольких подразделений ВСУ была полностью нарушена.

До этого российские военные полностью уничтожили подразделения ВСУ, находящиеся на Времевском выступе в Донецкой народной республике (ДНР). Отмечается, что противник потерял контроль над селом Времевка (Времьевка), в честь которого назвали выступ. Командование украинской армии делало особую ставку на этот населенный пункт, поскольку через него шло снабжение гарнизона ВСУ на всем выступе.

Ранее стало известно о бегстве наемников ВСУ на границе с ДНР из-за российских обстрелов.