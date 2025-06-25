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Беспилотник ВСУ атаковал предприятие в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ атаковал предприятие в белгородском селе Новая Таволжанка
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал предприятие в селе Новая Таволжанка Белгородской области, повреждены цех и автомобиль. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник сдетонировал на стоянке предприятия — повреждены остекление, фасад производственного цеха и посечен осколками легковой автомобиль», — заявил он.

Губернатор отметил, что из-за детонации дрона в частном доме оказались выбиты окна, повреждены кровля здания, фасад и забор. Гладков добавил, что рядом с селом Нежеголь от удара БПЛА был поврежден объект торговли.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки беспилотника загорелась кровля частного дома, пожар был ликвидирован сотрудниками оперативных служб города. Информация о последствиях уточняется.

Незадолго до этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоэтажку в Токмакском муниципальном округе. По его словам, в результате удара было повреждено остекление дома. Обошлось без пострадавших.

Ранее беженец рассказал о применении ВСУ токсичных веществ против жителей ДНР.

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