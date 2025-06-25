В Дзержинске Донецкой народной республики украинские военные сбросили с беспилотника боеприпас с токсичным веществом, в результате чего несколько мирных жителей получили химические ожоги. Об этом РИА Новости сообщил один из пострадавших, который пожелал не называть своего имени.

По его словам, беспилотник ВСУ под названием «Баба-яга» дважды подлетел к жилым кварталам и сбросил неизвестное химическое вещество. Через несколько дней после этого у людей начали сильно болеть глаза, а у него самого появились ожоги на руках. Русские военнослужащие помогли спуститься в подвал, где врач подтвердил химические ожоги и назначил специальное лечение.

Жительница Дзержинска добавила, что удар дрона был направлен именно по мирным жителям. Первый сброс боеприпаса пришелся на трубу от печи, рядом с которой находились люди. После взрыва дом загорелся, и единственным, что удалось спасти, стали документы.

В конце мая Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки ВСУ города Курска. Сообщалось, что военнослужащие вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летательные аппараты самолетного типа, атаковали объекты гражданской инфраструктуры.

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