В России вынесли приговор трем военным ВСУ за вторжение в Курскую область

Суд приговорил к 16 годам трех военных бригады ВСУ за вторжение под Курском

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы трех военнослужащих 95-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) за участие во вторжении в Курскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главной военной прокуратуры (ГВП) России.

Речь идет о военных ВСУ Александре Петреченко, Сергее Рукавице и Вячеславе Грабине. В ГВП указали, что они, как и другие участники вторжения на территорию российского региона, признаны виновными по части 2 статьи 205 УК РФ («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий»).

Установлено, что около 23 часов 15 ноября 2024 года группа людей незаконно проникла в Курскую область на бронеавтомобиле «Козак». Они блокировали поселок Погребки в Суджанском районе, используя боевое оружие, запугивали местных жителей и мешали эвакуации. На следующий день, утром 16 ноября, они сдались в плен.

Суд назначил каждому из них 16 лет лишения свободы. Первые три года они проведут в тюрьме, а затем их переведут в колонию строгого режима.

10 июня шесть украинских военнослужащих были приговорены к срокам до 16,5 года лишения свободы за совершение преступлений в Глушковском районе Курской области.

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