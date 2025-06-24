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Дипломат РФ рассказал об использовании Украиной своих дипмиссий для вербовки наемников

Посол Тавдумадзе: Украина вербует наемников через свои дипмиссии
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина ведет вербовку колумбийских наемников через свои дипломатические миссии, нарушая тем самым Венскую конвенцию. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе.

По его словам, украинские структуры ведут вербовку через разные каналы, в том числе и через дипмиссии, что никак не соответствует положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

Дипломат отметил, что имеющих военный опыт граждан Колумбии завлекают обещаниями высоких зарплат и равных с военнослужащими украинской армии условий, но в действительности латиноамериканцы становятся объектами крайне неуважительного к себе отношения, они несут значительные потери или оказываются под следствием в РФ по обвинению в наемничестве.

10 июня сообщалось, что суд приговорил к 28 годам лишения свободы колумбийского наемника Вооруженных сил Украины (ВСУ) за вторжение на территорию Курской области.

Ранее командир иностранных наемников рассказал о кастовости в ВСУ.

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