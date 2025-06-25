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В ЛНР восстановили энергоснабжение для более чем 40 тысяч потребителей

Минтопэнерго ЛНР: восстановлено электроснабжение более 40 тысяч абонентов
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Olha Solodenko/Shutterstock/FOTODOM

Энергетики восстановили электроснабжение более 40 тысяч абонентов Лисичанского и Северодонецкого муниципальных округов ЛНР, нарушенное в результате удара ВСУ по подстанции. Об этом говорится в Telegram-канале регионального минтопэнерго.

В министерстве рассказали, что из-за атаки дрона по одной из энергетических подстанций была нарушена работа объектов электроснабжения. В результате в Лисичанске было временно обесточено более 32 тысяч потребителей, тогда как в Северодонецке — свыше 11 тысяч.

«По состоянию на 15:00 мск электроснабжение потребителей и всех социально значимых объектов восстановлено», — говорится в сообщении.

6 июня сообщалось, что станция шиномонтажа в Лисичанске в ЛНР подверглась атаке украинского беспилотника, который сбросил на объект взрывоопасный предмет. 44-летнего сотрудника шиномонтажного сервиса доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы.

3 июня украинский дрон сбросил боеприпасы прямо на людей, которые стояли около магазина в городе Сватово в ЛНР. Тогда пострадали два человека. Еще один мужчина получил ранения при атаке беспилотника ВСУ на легковую машину на трассе Старобельск — Сватово.

Ранее в МИД России рассказали, почему Украина продолжает бить по энергообъектам.

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