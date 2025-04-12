В МИД России рассказали, почему Украина продолжает бить по энергообъектам

МИД: у ВСУ нет приказа прекратить удары по энергообъектам в России

Украина не соблюдает режим моратория на удары по энергообъектам по двум возможным причинам: либо такой приказ не отдавался, либо он не выполняется. Об этом РИА Новости заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«Это может происходить по двум причинам. Либо приказ прекратить обстрелы в Киеве не отдавался, либо он не выполняется», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что нарушение Киевом моратория на удары говорит о недоговороспособности Украины.

11 апреля в пресс-службе Минобороны РФ сообщали, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили пять атак на российские энергообъекты.

По данным оборонного ведомства, в Брянской области украинские войска атаковали энергообъект «Хвощевская» филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В результате была отключена высоковольтная линия, оставившая часть жителей Севского района без электричества.

В Минобороны добавили, что также ВСУ атаковали энергообъект «Мокрушино» филиала ПАО «Россети Центр» — «Курскэнерго» в Курской области. Из-за обстрела была разрушена комплектная трансформаторная подстанция, в результате чего жители Беловского района остались без света.

По информации министерства, еще два обстрела произошло в Луганской народной республике (ЛНР). Там украинские войска атаковали здание Троицкого участка Сватовского РЭС и электроподстанцию «Рубежная» ГУП ЛНР «РСК». Из-за этого здание склада компании было разрушено, а один человек получил осколочные ранения.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.