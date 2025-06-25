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Российские военные сняли на видео кота-пилота, «летящего» на БПЛА

Бойцы ВС РФ прокатили котенка на беспилотнике и сняли на видео его полет

Бойцы Вооруженных сил РФ посадили котенка на беспилотник и сымитировали его полет. Видеозапись опубликовал военный эксперт Чингис Дамбиев в своем Telegram-канале.

Один из военных изобразил звук двигателя и пронес по воздуху дрон, на котором сидел котенок, имитируя полет.

«Все, даже кота в БПЛА записали», — сказал военнослужащий.

В конце апреля сообщалось, что в Белгородской области появился кот, который предупреждает о возможных атаках беспилотников Вооруженных сил Украины. Кот по имени Мишка обитает в селе Березовка Борисовского района, расположенном всего в 40 километрах от украинской границы. Мишка проводит много времени, наблюдая за небом с дерева. Когда он замечает дрон, то стремительно мчится в дом и начинает фыркать, сигнализируя о надвигающейся угрозе.

До этого военкор Григорий Кубатьян рассказал, каких питомцев держат российские военнослужащие в зоне специальной военной операции. По его словам, чаще всего встречаются кошки и собаки, причем животные порой прибиваются к солдатам, оставшись без хозяев. Животные занимаются ловлей мышей, совершают набеги на блиндажи и окопы, иногда даже помогают военным выполнять боевые задачи. Бывает, что их держат просто для радости.

Ранее появились кадры с украинского беспилотника, сбитого котом.

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