Бойцы ВСУ сделали ловушку из тела российского военного

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) сделали ловушку из тела российского бойца. Об этом сообщил Telegram-канал сетевого издания «Екатеринбург онлайн».

Речь идет о 55-летнем ветеране войны в Афганистане и участнике специальной военной операции (СВО) на Украине Андрее Кобылине. Он отправился в зону боевых действий и не вернулся с боевого задания еще в декабре 2022 года. Однако родные смогли похоронить бойца только на третий год после кончины.

Изначально сообщалось, что тело солдата не смогли эвакуировать из-за продолжавшихся боев. Однако позже стало известно, что противник использовал тело Кобылина как ловушку для российских военных — его заминировали и оставили как приманку. По данным издания, украинцы расстреливали всех, кто пытался эвакуировать тело мужчины с поля боя.

До этого в Пермском крае участника СВО, который числился пропавшим без вести, похоронили через год после кончины.

В марте 2024 года мужчина подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. В апреле его направили на первое боевое задание, в ходе выполнения которого он пропал без вести. Как выяснилось позже, 24 мая того же года боец мотострелкового взвода Чепкасов получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее тело бойца СВО выкопали из могилы спустя год после похорон.