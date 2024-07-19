Тело бойца СВО выкопали из могилы спустя год после похорон

В Краснодаре разрыли могилу участника специальной военной операции (СВО) спустя год с момента его похорон. Об этом сообщает издание «Вестник» города Первомайска Тамбовской области.

Старшего лейтенанта Александра Ерина не стало 18 июля 2023 года. Тогда его похоронили в Краснодаре — именно там военнослужащий проходил реабилитацию. Спустя ровно год офицера перезахоронили в родном городе.

Похороны в Первомайске прошли с воинскими почестями, на церемонии присутствовали представители местной администрации.

До этого появились кадры с церемонии захоронения неизвестных солдат, которые погибли в ходе выполнения боевых задач СВО под Луганском.

Всего с почестями на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» захоронили останки 20 военнослужащих Вооруженных сил России. На данный момент их личности не удалось установить.

Ранее на Урале мать погибшего на СВО скончалась перед похоронами сына.