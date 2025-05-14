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Пропавшего на первом боевом задании бойца СВО похоронили через год после смерти

В Пермском крае участника СВО похоронили через год после смерти
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Vasily Fedosenko/Reuters

В Пермском крае похоронили участника специальной военной операции (СВО), который числился пропавшим без вести. Об этом сообщила администрация Частинского муниципального округа во «ВКонтакте».

В марте 2024 года Николай Чепкасов подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону СВО для защиты родины. В апреле его направили на первое боевое задание, в ходе выполнения которого он пропал без вести. Как выяснилось позже, 24 мая того же года боец мотострелкового взвода Чепкасов погиб при выполнении боевых задач.

Прощание с военным состоялось 13 мая. У него остались пожилая мать, две сестры, брат и взрослые сын и дочь.

До этого в Пермском крае похоронили другого участника СВО, старшего лейтенанта Раниса Савинова. Он находился в зоне СВО с 26 сентября 2022 года, где командовал взводом связи.

Его не стало 21 августа 2023 года в возрасте 50 лет, однако похоронили его только 8 апреля 2025 года. С чем связана такая задержка, не уточнялось. По одной из версий, из-за полученных увечий офицера долго не могли опознать.

Ранее на Урале мать погибшего на СВО скончалась перед похоронами сына.

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