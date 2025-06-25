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Пентагон совместно с ФБР расследует утечку данных в СМИ об ударах по Ирану

Хегсет: Пентагон и ФБР расследуют утечку данных об ударах по Ирану
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Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOM

Министерство обороны США совместно с ФБР расследует утечку в СМИ информации об американских ударах по Ирану. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет на саммите НАТО в Гааге, передает ТАСС.

«Конечно, мы проводим расследование утечки совместно с ФБР прямо сейчас», — заявил глава Пентагона.

Хегсет добавил, что информация, которая подверглась утечке, предназначалась для внутренних целей. Министр обороны США подчеркнул, что CNN и другие СМИ предпринимают попытки создать плохое впечатление об американском президенте Дональде Трампе, в то время как «операция имела оглушительный успех, колоссальный успех».

До этого CNN и The New York Times со ссылкой на доклады разведывательного управления минобороны США сообщили, что в результате нанесенных американскими ВВС ударов по целям в Натанзе, Фордо и Исфахане не были уничтожены ключевые компоненты ядерной программы Ирана. По данным разведки, программа лишь замедлилась на несколько месяцев, но не остановилась.

В докладах утверждалось, что Иран заранее переместил часть оборудования и запасов обогащенного урана и американские атаки затронули инфраструктуру, но не повредили глубинные подземные комплексы. Эти оценки идут вразрез с заявлениями Трампа, сделанными сразу после операции о том, что ядерные мощности Ирана якобы были «полностью уничтожены».

В ночь на 24 июня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о прекращении огня. По его словам, спустя 24 часа мир будет приветствовать «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала множество сообщений в день саммита НАТО.

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