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Стало известно об активности дронов ВСУ в Черном море

«Два майора»: дроны ВСУ активизировались у Кинбурнской и Тендровской кос
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Evgeniy Maloletka/AP

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние дни активизировались в Черном море. Об этом сообщает Telegram-канал «Два майора».

«За последние сутки наблюдается активность разведывательных дронов... над Кинбурнской и Тендровской косах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские расчеты ПВО держать в данных местах опасно, но все равно данные беспилотники уничтожаются десятками.

«В том числе летают и ударные дроны, наносят удары по нашим позициям… Ситуация на косах стабильно напряженная», — говорится в сообщении.

22 июня глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что попытки Вооруженных сил Украины высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах пресекаются. По словам Сальдо, возможности технического наблюдения за действиями ВСУ у российских войск на высоком уровне и совершенствуются постоянно.

Ранее Сальдо сообщил, что в Херсонской области все острова в устье Днепра зачищены от подразделений ВСУ.

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