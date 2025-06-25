Российские военные нанесли ракетные удары по пунктам размещения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и логистическим узлам врага в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Согласно заявлению подпольщика, основными целями Вооруженных сил (ВС) РФ были промышленные объекты и склады украинцев в Запорожье. Однако в результате этой атаки оказались повреждены и другие важные объекты.

24 июня подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные посты.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Однако часть территории, в том числе город Запорожье, продолжает удерживать под своим контролем Киев, который отказывается признавать результаты референдума.

Ранее Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по особой бригаде полиции Украины.