На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В подполье сообщили о ракетных ударах по резервам ВСУ в Запорожье

Лебедев: удары нанесены по пунктам размещения резервов ВСУ в Запорожье
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные нанесли ракетные удары по пунктам размещения резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и логистическим узлам врага в подконтрольном Киеву Запорожье. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

Согласно заявлению подпольщика, основными целями Вооруженных сил (ВС) РФ были промышленные объекты и склады украинцев в Запорожье. Однако в результате этой атаки оказались повреждены и другие важные объекты.

24 июня подпольщик Лебедев сообщил, что ВС РФ атаковали командный пункт ВСУ в Новоселовке, которая находится в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Также удары пришлись на место сосредоточения техники для переброски в зону Малой Токмачки, была уничтожена система противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационные посты.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Однако часть территории, в том числе город Запорожье, продолжает удерживать под своим контролем Киев, который отказывается признавать результаты референдума.

Ранее Минобороны сообщило об ударе ВС РФ по особой бригаде полиции Украины.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами