Российские десантники захватили шведский БТР

Российские десантники группировки войск «Север» захватили шведский бронетранспортер (БТР) Pbv 302 в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что бронемашина радиорелейной связи с названием Radiolankpansarbandvagn (Rlpbv) 3024 оказалась почти без повреждений. Также сообщается, что подобные машины из Швеции уже захватывались российскими войсками в зоне СВО, однако они были предназначены только для доставки пехоты.

В начале июня сообщалось, что разведчики российской армии захватили у украинских военных бронетранспортер LAV Super Bison канадского производства. На кадрах видно, как бойцы похищают технику прямо на глазах у украинских военных. Один из бойцов ВСУ пытался догнать БТР, бежал за машиной, но остановить ее не смог.

Ранее ВС РФ заполучили в качестве трофея новейший снаряд DM63A1 для танка Leopard.