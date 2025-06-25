ВС РФ продавили оборону ВСУ под Купянском

Марочко: российским войскам осталось менее 1 км до Купянска

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские войска продавили оборону ВСУ под Купянском, до города осталось менее 1 км.

«На участке Радьковка — Голубовка наши войска продавили оборону украинских боевиков и продвинулись по направлению Купянска. <...> расстояние до пригорода Купянска составляет менее 1 км», — поделился Марочко.

Он уточнил, что за минувшие сутки ВС РФ улучшили положение в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки Харьковской области.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал ТАСС, что командование ВСУ перебросило на рубеж от Димитрова до Константиновки элитные подразделения БПЛА.

Он добавил, что больше всего украинских военных наблюдается западнее Дзержинска, в том числе в Щербиновке и Петровке. Кимаковский считает, что таким образом ВСУ пытаются обезопасить железнодорожную ветку, ведущую к Константиновке.

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