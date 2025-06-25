Минобороны сообщило об атаке на цех по сборке БПЛА в Краматорске

Минобороны: ВС РФ поразили цех по сборке беспилотников на аэродроме Краматорска

Минобороны России сообщило, что российские военные поразили цех по сборке украинских беспилотников на аэродроме в Краматорске. Заявление ведомства передает ТАСС.

В министерстве рассказали, что атака была произведена при помощи беспилотников «Герань». Момент удара БПЛА по зданию запечатлен на видео, опубликованном Минобороны.

Утром 25 июня военный эксперт Андрей Марочко заявил, что на участке Радьковка — Голубовка российские войска продавили оборону ВСУ и продвинулись по направлению к Купянску.

По его словам, им осталось до пригорода менее 1 км. За минувшие сутки ВС РФ, по информации эксперта, улучшили положение в районах Малой Шапковки, Кондрашовки, Радьковки, Голубовки и Петропавловки Харьковской области.

До этого сообщалось, что российские войска нанесли удары по тренировочной базе ВСУ в Одесской области.

Ранее ВС России ударили по местам производства беспилотников в Харьковской области.