На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Воронежской области утром подавили еще три украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Воронежской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Сегодня утром российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали с 7:00 до 8:30 по московскому времени. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. Согласно информации российского оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадало здание спортивного комплекса в Таганроге.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами