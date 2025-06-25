В Воронежской области утром подавили еще три украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО сбили три украинских беспилотника в Воронежской области

Сегодня утром российские силы противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Воронежской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники ликвидировали с 7:00 до 8:30 по московскому времени. Пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами России. Согласно информации российского оборонного ведомства, беспилотники самолетного типа были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня.

Позже временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадало здание спортивного комплекса в Таганроге.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.