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В Ростовской области в результате атаки БПЛА повреждено промпредприятие

Слюсарь: в Азове повреждены окна и крыша промпредприятия после атаки БПЛА ВСУ
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

В результате ночной атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области повреждения получили крыша и окна промышленного предприятия в Азове. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«В Азове, помимо кровли складского помещения, повреждения получили крыша и окна здания промпредприятия», — написал он.

По его словам, при украинской атаке никто не пострадал.

Накануне Слюсарь сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника пострадало здание спортивного комплекса в Таганроге. Кроме того, повреждение получило остекление окон в лицее №28 и два многоквартирных дома по переулку Трудовых резервов. На ул. Попова произошел обрыв линии электропередачи.

Утром 25 июня министерство обороны России сообщило, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили 18 украинских дронов над регионами РФ. Согласно информации оборонного ведомства, БПЛА были перехвачены в период с 22:45 мск 24 июня до 5:40 мск 25 июня.

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.

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