Стала известна одна из новых стратегий России против западных систем ПВО

Россия применяет новую тактику против западных систем ПВО, переданных Украине. Об этом сообщает американский журнал National Interest (NI).

По данным журналистов, российские военные запускают рои дешевых беспилотников, чтобы перегрузить и ослабить системы противовоздушной обороны.

Отмечается, что такая стратегия позволяет выводить из строя дорогостоящие перехватчики, каждый из которых стоит до полумиллиона долларов. В то время как один российский дрон обходится значительно дешевле, его уничтожение требует дорогого ресурса, что делает обмен крайне невыгодным для украинской стороны.

По мнению издания, эта тактика направлена на истощение западных ПВО как с технической, так и с экономической точки зрения.

До этого Business Insider писал, что конфликт на Украине изменил подход к ведению боевых действий, показав необходимость массового производства недорогого «одноразового» вооружения, такого как беспилотные летательные аппараты.

Ранее появилась информация, что НАТО планирует изменить военную доктрину из-за превосходства России.