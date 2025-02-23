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Министры обороны стран НАТО раскрыли, какие выводы сделали из конфликта на Украине

BI: министры обороны стран НАТО назвали главный урок конфликта на Украине
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Alina Smutko/Reuters

Конфликт на Украине изменил подход к ведению боевых действий, показав необходимость массового производства недорогого «одноразового» вооружения, такого как беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на бывших и действующих чиновников из стран НАТО.

По словам министра обороны Швеции Пола Йонсона, одним из ключевых уроков конфликта стало осознание важности создания большого количества автономного оружия. Он рекомендовал союзникам инвестировать в технологии БПЛА и средства противодействия им, поскольку «этот аспект современной войны стал особенно очевидным и играет очень важную роль на поле боя на Украине».

Схожую точку зрения высказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он заявил, что Украина сумела наладить производство экономически эффективного вооружения, способного конкурировать с дорогостоящими западными системами. По его мнению, странам Запада требуется большое количество дешевого оружия для противодействия «угрозам со стороны России и Китая».

В материале отмечается, что широкомасштабное применение дронов не умаляет важности сложных вооружений, однако в украинском конфликте именно недорогие беспилотники успешно противодействуют дорогостоящим системам. Это подтверждает, что для ведения длительных и масштабных войн требуется нечто большее, чем высокотехнологичное оружие. Западные страны извлекают уроки из украинского конфликта и готовятся к будущим «войнам дронов», пишет BI.

До этого Reuters писал, что страны НАТО отстают от России в сфере выпуска дронов, устойчивых к холоду и пригодных для использования в Арктике.

Ранее в НАТО заявили о тестировании своей техники в боевых условиях на Украине.

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