НАТО планирует изменить военную доктрину из-за превосходства России

НАТО планирует кардинально изменить военную доктрину, признав уязвимость текущей стратегии перед российским превосходством. Как сообщает Business Insider, ключевой причиной стали уроки конфликта на Украине, где действия России поставили под сомнение господство НАТО в воздухе.

По мнению западных экспертов, война в Украине стала «лабораторией современной войны», демонстрирующей необходимость срочных реформ. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, выступая в Лондоне, заявил, что альянсу требуется полный пересмотр подходов, включая интеграцию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и переход к массовому использованию дешевого высокотехнологичного оружия.

«НАТО необходимо сочетать дорогостоящие системы с доступными решениями, такими как дроны, чтобы сохранить конкурентоспособность», — подчеркивают авторы материала.

9 мая премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте направил официальное обращение к руководству стран-членов альянса с просьбой увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП к 2032 году.

Ранее НАТО обеспокоилось влиянием пошлин США на бюджет альянса.