Украинские войска «осыпаются» на тех участках, где наступают подразделения Вооруженных сил России. Об этом ТАСС рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Он отметил, что российские бойцы продвигаются на всех участках боевого соприкосновения, на которых ведутся активные действия. По словам Алаудинова, украинские подразделения начинают постепенно осыпаться на каждом участке, где на них давят.

Командир спецназа «Ахмат» подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем российской стороны. Сложившееся положение в конечном итоге приведет к неминуемой сдаче украинских войск.

15 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы спецназа «Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении во время ночной воздушной разведки.

Ранее Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам».