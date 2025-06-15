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Кадыров показал удар спецназа «Ахмат» по позициям ВСУ под Харьковом

Кадыров: спецназ «Ахмата» уничтожил солдат ВСУ во время аэроразведки

Бойцы спецназа «Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении во время ночной воздушной разведки. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале и опубликовал видео с места событий.

По словам Кадырова, бойцы 204-го полка с помощью беспилотников обнаружили передвижение противника. Украинские военные, по его словам, надеялись остаться незамеченными ночью, но были атакованы FPV-дронами, которые точно поразили цели.

Кадыров отметил, что действия бойцов нанесли противнику серьезный урон, особенно в живой силе. Он также подчеркнул, что любые попытки ротации со стороны ВСУ будут пресекаться.

В начале июня Кадыров сообщал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» и сотрудники полиции Курчалоевского района ликвидировали укрепленные позиции ВСУ на Сумском направлении.

По его словам, в ходе воздушной разведки с использованием беспилотных летательных аппаратов был обнаружен укрепрайон. Глава республики поблагодарил участников операции за профессионализм и слаженность.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, где оборона ВСУ «рвется по швам».

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